ألمانيا وفرنسا تدعوان روسيا للمساهمة فى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان مشترك لوزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بربوك ونظيرها الفرنسى جان إيف لودريان حول الوضع فى إقليم دونباس وعلى حدود أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". وقال البيان الذى نشره موقع الخارجية الألمانية: "قد لاحظنا إعلان زعماء "الجمهوريات الشعبية" فى دونيتسك ولوهانسك عن إجلاء سكان المنطقة إلى روسيا كإجراء احترازى تحسبا لوقوع هجوم أوكرانى محتمل". وأضاف: "لا نرى أى أساس لهذه الادعاءات ونحث روسيا على استخدام نفوذها على الجمهوريات التى نصبت نفسها، لتشجيع ضبط النفس والمساهمة فى وقف التصعيد". وتابع: "نحن قلقون من أن الحوادث المدبرة يمكن أن يساء استخدامها كذريعة لتصعيد عسكرى محتمل". وقال الوزيران الألمانى والفرنسى: "نرحب بمحاولة الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا اليوم عقد جلسة استثنائية لمجموعة الاتصال الثلاثية من أجل نزع فتيل التوترات ومعالجة الوضع الحالى". وتابعا: "نعرب عن أسفنا لأن الممثلين الفعليين للجمهوريات المعلنة من جانب واحد قد رفضوا الانضمام إلى هذا الاجتماع". وختم البيان بالقول: "نواصل الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء الحشد الروسى الهائل للقوات المسلحة فى أوكرانيا وحولها وندعو روسيا إلى المساهمة فى خفض التصعيد من خلال انسحاب كبير للقوات العسكرية من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا".

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