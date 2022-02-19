الرئيس الأمريكى: اعتقد أن بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن خلال كلمة له بالبيت الأبيض: "موسكو وافقت أمس على عقد لقاء بين وزيرى الخارجية الأمريكى والروسى يوم 24 فبراير الجاري".

وتابع: "لا يزال أمام روسيا المسار الدبلوماسى وإذا اختارت التصعيد فستكون أغلقت هذا الباب، ومستعدون لفرض عقوبات ضد روسيا فى حالة غزت أوكرانيا".

وقال بايدن: "إن اختارت روسيا الحرب غير الضرورية سنحتفظ بحق الرد والدفاع عن الشعب الأوكراني، فالقوات الروسية تحاوط جميع حدود أوكرانيا نتوقع أن تشن روسيا هجومًا على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".

فى سياق آخر، أدان الاتحاد الأوروبي، فى وقت سابق الثلاثاء، دعوة النواب الروس فى مجلس الدوما الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين فى أوكرانيا، قائلا إن الأمر سيمثّل انتهاكا لاتفاقات مينسك التى وقّعتها موسكو.

وكتب مسؤول الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل على "تويتر" أن "الاتحاد الأوروبى يدين بشدة قرار الدوما تقديم مناشدة للرئيس بوتين، للاعتراف بإقليمى دونيتسك ولوغانسك التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة، بوصفهما كيانين مستقلين".

وأكد بوريل أن دعم الاتحاد الأوروبى والتزامه من أجل "استقلال وسيادة ووحدة أراضى أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، لا يتزعزع"، وفقًا لما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

ودعا المسؤول الأوروبى روسيا إلى "احترام تعهداتها والالتزام بحسن نية“ فى المحادثات مع أوكرانيا وألمانيا وفرنسا، حول عملية السلام فى شرق أوكرانيا ضمن صيغة ”النورماندي".