رابط تسجيل دخول الطالب في منصة مدرستي schools.madrasati.sa 1443

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول الطالب في منصة مدرستي ، الرابط الخاص للطلاب للدخول إلى المنصة من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي ، ويعد الدخول إلى الحساب الشخصي للطالب على المنصة الخطوة الأولى التي تقوده إلى عالم التعلم عن بعد في المراحل التربوية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية مع استمرار التعليم عن بعد، منصة مدرستي هي إحدى المنصات المهمة التي توفرها وزارة التعليم السعودية لتقديم خدمات التعليم عن بعد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

منصة مدرستي

اتجهت المملكة العربية السعودية إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم لتوفير بيئة تعليمية متقدمة للطلاب يحصلون من خلالها على أقصى استفادة من العملية التعليمية حيث يساعد استخدام أساليب التعلم المتقدمة والتعليم الحديث على كسر حالة الملل الذي قد يشعر به بعض الطلاب أثناء تعليم الأساليب التقليدية، لذلك يتم اللجوء إلى أدوات ووسائل أكثر تشويقًا وإفادة بما في ذلك منصة مدرستي والتي توفر العديد من الأدوات التعليمية مثل القصص التعليمية والألعاب التعليمية ومقاطع الفيديو للطلاب طوال الدورة التعليمية والتي يمكنهم الرجوع إليها في أي وقت من الأوقات ، مما يمنحهم أقصى فائدة ويتناسب مع قدرات عقلية الطلاب المختلفة.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام حساب Microsoft الخاص بالطالب وكذلك كلمة المرور لحسابه على المنصة ، من أجل الوصول إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها ولا سيما الوصول إلى الدورات والكتب المدرسية وجداول الدراسة ، حل الواجبات المنزلية وتنزيل الواجبات وحل الاختبارات ، ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية والتواصل مع المعلمين والخدمات الهامة الأخرى ، ويمكن الوصول إلى رابط المنصة الإلكترونية لمدرستي “من هنا“.

خطوات تسجيل دخول الطالب في مدرستي

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت Microsoft باتباع الشرح التالي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية لمدرستي “من هنا“.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للكادر التعليميلي والطلاب.

أدخل البريد الإلكتروني.

انقر فوق التالي.

اكتب كلمة المرور.

أنقر علي تسجيل الدخول.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية للوصول إلى خدمات منصة مدرستي.

طريقة تسجيل دخول ولي الأمر منصة مدرستي

يمكن لولي أمر الطالب في مراحل التعليم المختلفة في المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول إلى حساب مدرستي باستخدام البيانات من نظام نور التعليمي ، وذلك باتباع الشرح التالي:

الدخول إلى منصة مدرستي “من هنا“.

بعد النقرعلى الرابط ستجد نفسك داخلي صفحة الدخول بحساب نور لولي الامر والمسؤولين.

اكتب اسم المستخدم في نظام نور.

أدخل كلمة مرور نظام نور.

قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور.

منصة مدرستي التعليمية

توفر منصة مدرستي عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تفيد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين خلال فترة الدراسة ، ومن أهمها:

القيام بحل الواجب المدرسي.

إضافة أختبارات تقويم الطالب.

تفاعل مع المعلمين.

الوصول إلى جدول الدراسة.

خدمة التسجيل في الحصص الافتراضية.

أضافة الأنشطة التعليمية.

متابعة مستوى الطالب.

تنزيل المقرر الدراسي.

حل الامتحانات المدرسية.

الدخول الي الحصص الدراسية الافتراضية.

تطبيق مصحف مدرستي للقرآن.

خدمة بنك المعلومات للطلاب.

خطوات إنشاء حساب في منصة مدرستي 1443

يمكن للأشخاص من المملكة العربية السعودية إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية لمدرستي من خلال ، باتباع خطوات بسيطة من خلال منصة العودة إلى المدرسة في مدرستي ، باتباع الخطوات التالية: