تحديث بيانات نظام نور noor.moe.gov.sa وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب للدخول إلى النظام الإلكتروني لكل من الطالب والمعلم من جديد وعودة التعامل الرقمي بالإضافة إلى العودة للمدارس، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالحرص على الحصول على البيانات الحديثة لكل العاملين بالقطاع التعليمي والطلاب لتحديث المنظومة باستمرار وخاصة مع عودة الاستخدام لها في الاختبارات الشهرية والحصص الافتراضية واستخراج النتائج أيضا.

تحديث بيانات نظام نور noor.moe.gov.sa دخول سجل (الطالب – المعلم) للفصل الثاني 1443

يتيح مركز نظام نرو المركزي كافة التعاملات المناسبة والمريحة لجميع العاملين تحت مظلة الوزارة، حيث تتيح التسجيل والتعامل والاستعلام الإلكتروني لكافة العاملين بالوزارة، وتتيح نظام خاص للمعلمين والإداريين في نظام فارس الإلكتروني والذي يختص بكافة معاملات المعلم الخاصة بعلاقته بالوزارة، ترقيات وطلبات النقل والراتب والاستعلام عن الترقية وما إلى ذلك، بينما يكون للمعلم في التعامل المباشر مع الطلاب، من خلال التعليم المباشر بالفصل أو التعليم الرقمي عبر منصة مدرستي حساب خاص بذلك.

تحديث بيانات الفصل الدراسي الثاني (معلمين – طلاب)

تحرص وزارة التربية والتعليم في خلال السنوات الأخيرة الماضية باتباع أحدث الطرق التعليمية والرقمية في العالم بالقرن الواحد والعشرين، حيث يكون الاستخدام الرقمي في التواصل والتعامل مع النظام المركزي من أفضل الطرق الحديثة للتواصل، ويكون على الطلاب استخدام المكتبة الرقمية للتعرف على الكتب والمناهج التعليمية كما يتم تقديم الواجبات في المرحلة الابتدائية إلكترونيا، وخاصة للطلاب المعزولين بالمنازل، وكذلك أداء الاختبارات والتعرف على النتائج بالرقم السري.

كيفية تحديث بياناتي على نظام نور التعليمي