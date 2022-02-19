لوجانسك: قوات الأمن الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 24 قذيفة هاون جديدة

وأعلن المكتب التمثيلى للجمهورية عن هجومين شنتهما قوات الأمن الأوكرانية بقذائف هاون من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وفى وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع فى دونباس، للأسف يتجه نحو الحرب".
ووجَه الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف فى روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، وصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسى (نحو 130 دولارا) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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