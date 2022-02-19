رصد درجات نور بشكل سريع وخطوات نظام رصد الدرجات الجديد 1443 مع الرابط

رصد درجات نور بشكل سريع، واحدة من الطرق التي تسهل على الطلاب وأولياء الأمور بل والمعلمين أيضًا، في المملكة العربية السعودية، إمكانية التعرف على درجات الطالب النهائية، من خلال نظام نور الإلكتروني، وذلك عقب إعلان نتائج الصفوف المختلفة عبر النظام، ويُظهر هذا النظام كافة درجات المواد التي حصل عليها الطالب، وطريقة رصد الدرجات في نظام نور 1443، سهلة للغاية وهي واحدة من أبرز الخدمات التي يقدمها لك نظام نور .noor gov sa، سواء أكنت معلمًا أم طالبًا، ففي حالة كنت معلمًا، فيمكنك اتباع خطوات رصد درجات نور بشكل سريع، بطريقة بسيطة من خلال كشف رصد درجات الجديد، عبر نظام رصد الدرجات الجديد 1443، أو ما يعرف باسم نظام رصد الدرجات الجديد الابتدائي، حيث يمكنك رصد الدرجات في نور 1443، من خلال طريقة رصد الدرجات في نظام نور بشكل سريع.

نظام رصد الدرجات الجديد 1443

نظام نور أحد أهم الأنظمة الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، لتسهيل كل ما يرغب أولياء الأمور من إتمامه من مهام متعلقة بالأبناء، مثل تسجيل المستجدين بنظام نور، أو تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور، وكذلك التعرف على شروط القبول بالأول الابتدائي، وحاليًا أضيف إلى خدمات تلك المنصة، إمكانية رصد درجات نور بشكل سريع، حيث يمكن للمعلم أن يبدأ في تجميع الدرجات النهائية، الخاصة بالطالب في كل مادة، ومن ثم تجميع كافة الدرجات على اختلافها، سواء عبر حساب المعلم بالمنصة، أو من خلال حساب ولي الأمر نفسه، ثم احتساب الدرجات كاملة.

رصد الدرجات في نور 1443

قم أولا بالدخول إلى رابط منصة نور التعليمية الرسمية. وأدخل اسم المستخدم الخاص بك كمعلم. وبعد ذلك أدخل كلمة المرور. ثم اكتب كود التحقق الذي تم إرساله لك. وبعدها سجل دخولك إلى المنصة. ومن ثم انتقل إلى الخدمات المتاحة. واختر بعدها “خدمة الدرجات”. وبعدها اختر “كشف رصد الدرجات”. ومن خلال الكشف يمكنك تحديد الصف. وبعدها اختر القسم ثم نوع الدراسة. وعقب ذلك اختر الفصل الدراسي. واختر بعدها المادة الدراسية. وانتقل إلى اختيار فترة إدخال الدرجات. وأخيرا انقر على خيار البحث. وسوف تظهر أمامك كافة درجات الطالب التي تم رصدها بناء على ما تم إدخاله من بيانات.

أيقونة الدرجات غير النشطة في نظام نور

إذا ما كنت تواجه مشكلة تتعلق، باختفاء أيقونة الدرجات في حسابك كمستخدم، عبر منصة نور الرسمية، أثناء عملية رصد درجات الطالب، أو إذا كانت الأيقونة ظاهرة أمامك ولكنها غير نشطة، فيمكنك تنشيط الأيقونة أو هذا الخيار، إذا كنت أنت قائد أو مدير مدرسة، أو عن طريق أحدهما، وهنا يجب على أي منهما أن يقوم بالإجراءات التالية: