تقارير: وقوع انفجار ثان في لوهانسك بشرق أوكرانيا

وقع انفجار آخر بمدينة لوهانسك في المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا وذك حسبما قالت وكالة تاس الروسية نقلا عن السلطات المحلية في تلك الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

وذكرت وكالة الانباء الروسية إنترفاكس أن الانفجار وقع بعد نحو 40 دقيقة من نشر تقارير عن وقوع انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من لوهانسك. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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