كيفية تقديم بلاغ في توكلنا عن مخالفات التدابير الإحترازية وكيفية الإستعلام عن المخالفات

من أهم التطبيقات التي تقوم بتقديم خدماتها بالمملكة تطبيق توكلنا واليوم ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية تقديم بلاغ عن وجود مخالفات في التدابير الإحترازية أو الإستعلام عن المخالفات للمواطن ولغيره، حيث يتضمن تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بعدد من الجهات الحكومية والرسمية، ومن بينها تقديم بلاغ في توكلنا عن المخالفات التي يرتكبها الأشخاص للتدابير الإحترازية التي تتعلق بمواجهة جائحة كورونا العالمية، وتأتي هذه الخدمة في توكلنا تحت عنوان خدمة مخالفاتي، والتي تتيح لأي شخص الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية، وكذلك الاستعلام عن مخالفات الشخص نفسه ومخالفات أي شخص آخر، فضلًا عن إمكانية تقديم بلاغ عن طريق الاتصال بتطبيق توكلنا هاتفيًا عبر رقم مخصص لهذه الغاية فاليوم أصبح توكلنا من اهم التطبيقات التي تؤدى خدماتها للمواطنين والزائرين بالمملكة.

كيفية تقديم بلاغ في توكلنا عن مخالفات الاحترازات:

فمن الجدير بالذكر انه يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية تقديم بلاغ عن أي مخالفة للاجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا ، وكذلك عن حالة اشتباه الإصابة بالفيروس لشخص ما وذلك عبر تطبيق توكلنا وفق الخطوات التالية:

ادخل على رابط الخاص بموقع توكلنا الرسمي.

يقوم الشخص المتقدم بتسجيل الدخول إلى حسابك على توكلنا وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم هوية مقيم، أو رقم الجوال، وإدخال كلمة المرور، وتحديد مربع بجوار عبارة أن لست برنامج روبوت.

الضغط على ايقونة التالي.

كتابة كود التحقق

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يقوم الشخص المتقدم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية في توكلنا

يختار منها خدمات البلاغات، والمخالفات.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة بلاغ عن مخالفات.

تحديد نوع المخالفة.

ضرورة إضافة وصف المخالفة.

تحديد موقع المخالفة (الموقع الجغرافي).

ثم عليك بالنقر على أيقونة تقديم بلاغ.

كيفية الاستعلام عن مخالفاتي في توكلنا:

ادخل على رابط تطبيق توكلنا

أن يقوم المواطن بتسجيل الدخول

بعد ذلك التوجه إلى قائمة الخدمات.

ومن هذه القائم يقوم المواطن باختيار أيقونة خدمات البلاغات والمخالفات.

ثم عليك بالنقر على أيقونة مخالفاتي، وسيتم عرض كافة المخالفات للاحترازات المسجلة بحقك.

كيفية الاستعلام عن مخالفات شخص آخر للتدابير الاحترازية في توكلنا:

خدمة مميزة عن طريق تطبيق توكلنا للكشف عن المخالفات حيث يمكننا تقديم بلاغ في توكلنا، ويتيح التطبيق أيضًا خدمة الاستعلام عن مخالفات شخص آخر في توكلنا والتي تتم باتباع الخطوات التالية :