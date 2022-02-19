للسيدات العاطلات تمويل العمل الحر يصل إلى 120 ألف ريال من بنك التنمية خطوات ورابط الحصول على القرض

تحتاج السيدات العاطلات عن العمل الى توفير قروض ميسرة تساعدهم على سداد ديونهم أو توفر لهم حياة كريمة أو للإنفاق على مشروعاتهم المتعثرة أو لشراء بعض إحتياجاتهم الأسرية ، وللسيدات العاطلات عن العمل يقدم بنك التنمية تمويل العمل الحر بمزايا عديدة فهو يعتبر أحد المنتجات التي يقدمها البنك والتي تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية لبنك التنمية الإجتماعية، وفي إطار تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، من خلال منح الراغبين في خوض العمل الحر ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمل ملائمة مستقرة ومنتجة، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على قرض العمل الحر وكيفية التقديم للحصول على القرض وأهم الوثائق والأوراق المطلوب تقديمها للبنك، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية المساعدات المالية للمواطنين من أجل تحسين مستوى الدخل الخاص بهم ومن الفئات التي اهتم بها بنك التنمية هي السيدات العاطلات عن العمل فحرص على أن يوفر لهم دعم من أجل الحصول على حياة كريمة .

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل العمل الحر للسيدات العاطلات:

أوضح بنك التنمية الاجتماعي من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر العديد من التمويلات التي يمكن الحصول عليه ومن ضمن هذه التمويلات تمويل العمل الحر، يقدم تمويل العمل الحر وبتوفير مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في السيدة الراغبة في الحصول على تمويل العمل الحر وتلك الشروط هي كالتالي:

يشترط أن تكون السيدة المتقدمة للحصول على التمويل ذو جنسية سعودية.

يجب أن لا يكون لديها أي أقساط.

من الضروري أن يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح بدءً من 18 عام حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك.

يجب أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يتعدى 20 ألف ريال سعودي.

من المعروض ضرورة تقديم كافة الضمانات للبنك من أجل الحصول على التمويل.

من الضروي تقديم فحص ائتمان مناسب.

يتم التقسيط في كل فترة حيث لا تتجاوز فترة الأقساط أربعين شهر.

يجب على المتقدم ضرورة تحديد النشاط الخاص بالعمل الحر الذي ستعمل فيه الراغبة في الحصول على الوظيفة.

تصل قيمة التمويل الذي يمكن الحصول عليه حوالي 120 ألف ريال لسعودي.

الوثائق والأوراق المطلوبة للتقديم على قرض العمل الحر:

الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية عند التقديم.

العنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم.

رقم هاتف مسجل في منصة ابشر.

شهادة العمل الحر( لتمويل الخدمات التخصصية).

كيفية الحصول على قرض العمل الحر للسيدات: