البرازيل: ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية إلى أكثر من 130 شخصا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات فى بلدية بتروبوليس التابعة لريو دى جانيرو بالبرازيل إلى 130 شخصا على الأقل ، وفقا لرجال الإطفاء والإنقاذ اليوم الجمعة.





وذكرت بوابة جى - 1 الإخبارية المحلية الاليكترونية أن بين القتلى 21 قاصرا على الأقل. وقالت الشرطة إن 218 شخصا أصبحوا فى عداد المفقودين. بعد أربعة أيام من البحث، ولايزال رجال الإطفاء يعتقدون أنه من الممكن إنقاذ بعض الضحايا وهم أحياء. تفقد الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو جوا، المنطقة بعد عودته من زيارة لروسيا والمجر. وقال "رأيت دمارا هائلا. إنها صورة تعكس أجواء حرب".

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