بالفيديو: بريطانيون يكافحون للصمود أمام العاصفة "يونيس"

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير العاصفة يونيس، التي ضربت يوم الجمعة شمال غرب أوروبا.

وفي الفيديوهات يظهر بريطانيون وهم يكافحون للصمود أمام الرياح العاتية المصاحبة للعاصفة يونيس.

كذلك نشرت صحيفة "ديلي ميل" فيديو لهبوط طائرة في إحدى المطارات البريطانية وسط الرياح الشديدة التي بلغت سرعتها حوالي 196 كيلومترا في الساعة.

وتسببت العاصفة القادمة من المحيط الأطلسي بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، وتدمير سقف ساحة في لندن.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة يونيس، التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا، تشكل خطرا على الحياة.

ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير، ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار في مقتل ثلاثة أشخاص، وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة وثالث في منطقة ديمن القريبة، حسبما نقلت "رويترز".

وفي بلجيكا، أطاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء.

وأفادت محطة "آر تي إي" بأن رجلا لقي حتفه في إيرلندا بعدما سقطت عليه شجرة أثناء إزالته لحطام العاصفة.