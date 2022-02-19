بايدن يمدد حالة الطوارئ فى أمريكا بسبب فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن المكتب أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، أعلن فى 13 مارس عام 2020 "فرض حالة الطوارئ فى البلاد بسبب وباء كورونا، وفى فبراير عام 2021 قام الرئيس الأمريكى الحالي، جو بايدن، بتمديد حالة الطوارئ".

وأضاف البيان: "لا تزال جائحة فيروس كورونا تمثل تهديدا كبيرا لصحة المجتمع وأمن البلاد، وبهذا الصدد يجب الحفاظ على سريان مفعول حالة الطوارئ فى البلاد بعد 1 مارس عام 2022".

تدل معلومات جامعة جونز هوبكنس، التى تعد الإحصاءات الخاصة بكورونا اعتمادا على المعلومات التى تقدمها السلطات الفدرالية والمحلية للبلاد، على أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة تجاوز 78,3 مليون إصابة مؤكدة، فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس 933,7 ألف شخص. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى فى العالم من حيث كلا هاذين المؤشرين.