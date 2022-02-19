الصين تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 87 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 80 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 قبل يوم.

وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 45 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 107512 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.