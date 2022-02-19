عاجل- روسيا تنفى تورطها بهجمات سيبرانية على أوكرانيا: لا نجرى عمليات خبيثة

جدة - نرمين السيد - نفت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم السبت، الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن وقوفها وراء الهجمات السيبرانية الأخيرة على المصارف ووزارة الدفاع الأوكرانية، وذلك ردًا على اتهامات ساقها نائب مساعد الرئيس الأمريكى للأمن القومى، آن نويبرجر.





وحسبما جاء فى البيان الصادر عن السفارة الروسية، مساء أمس الجمعة، أن تصريحات نويبرجر تعد "معادية لروسيا بوضوح". وأضاف البيان الذى نشر عبر صفحة السفارة بموقع "فيسبوك": "ننفى بشكل قاطع تصريحات الإدارة الأمريكية التى لا أساس لها، ونشير إلى أن روسيا ليست لها أى صلة بالأحداث المذكورة، وهى لم تجر ولا تجرى مبدئيا عمليات خبيثة فى مجال الإنترنت".

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