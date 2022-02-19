عاجل.. أوكرانيا ترصد 12 انتهاكا للمتمردين شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم السبت، أنه "رصد 12 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من الانفصاليين المواليين لروسيا فى شرق أوكرانيا صباح اليوم، وذلك مقارنة مع 66 انتهاك فى اليوم السابق".





وحسبما ذكر الجيش الأوكرانى على صفحته بموقع "فيسبوك"، فقد فتح الانفصاليون النار على أكثر من 20 تجمعا سكنيًا، مستخدمين المدفعية الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك. وزادت وقائع القصف عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية والانفصاليين فى أوكرانيا بشدة، هذا الأسبوع، فيما وصفته الحكومة الأوكرانية بأنه استفزاز. كما نفت حكومة أوكرانيا بشدة تلميح روسيا بأن كييف قد تشن هجوما فى شرق البلاد. وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود. وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا. وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.

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