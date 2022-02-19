جدة - نرمين السيد - وافق البنك الدولى على خطة لاستخدام نحو مليار دولار من صندوق ائتمانى أفغانى مجمد للتعليم والزراعة والصحة وبرامج الأسرة، ما يعزز الجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية فى البلاد، وذلك وفقًا لما أظهرته وثيقة للبنك.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تهدف الخطة الواردة فى الوثيقة إلى تجنب سلطات طالبان الخاضعة للعقوبات من خلال صرف الأموال الموجود فى الصندوق الائتمانى لإعادة إعمار أفغانستان، والذى يديره البنك الدولى من خلال وكالات الأمم المتحدة. وقالت المصادر المطلعة، إنه من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة البنك الدولى فى الأول من مارس، ولا بد بعد ذلك أن يوافق المساهمون فى الصندوق على الإفراج عن أى أموال. وبحسب "رويترز"، تأتى هذه الخطوة فى أعقاب نجاح دفع 280 مليون دولار من نفس الصندوق الائتمانى لبرنامج الغذاء العالمى ووكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لدعم التغذية والصحة فى أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الدولى يوافق على تحويل مليار دولار من صندوق ائتمانى أفغانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.