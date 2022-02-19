الأمم المتحدة: إطلاق سراح آخر 16 موظفا احتجزوا في إثيوبيا

أطلق سراح آخر موظف تابع للأمم المتحدة احتجزته الحكومة الإثيوبية، لينتهي بذلك جهد استمر لشهور لضمان حرية ما لا يقل عن 16 من الموظفين الأمميين الذين تم احتجازهم منذ أواخر أكتوبر / تشرين الأول خلال الحرب المستمرة في شمال البلاد، حسبما قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة.

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه تم إطلاق سراح اثنين آخرين في الأيام القليلة الماضية. وكان الثلاثة من المواطنين الإثيوبيين.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني أن ما لا يقل عن 16 من موظفيها المحليين اعتقلوا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأكد متحدث حكومي أنهم احتجزوا بموجب حالة الطوارئ بسبب ”مشاركتهم في الإرهاب”.

في نفس الوقت تقريبا، اعتقلت السلطات الإثيوبية واحتجزت نحو 70 من سائقي الشاحنات المتعاقدين مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية. وأعلنت الأمم المتحدة في الثامن عشر من نوفمبر / تشرين الثاني أنه تم إطلاق سراحهم جميعا.

قال دوجاريك أمس الجمعة إن الأمم المتحدة أثارت مسألة موظفي الأمم المتحدة المحتجزين أكثر من مرة، و ”لم تحصل مطلقا على أي توضيح بشأن سبب احتجازهم من البداية”.

أضاف ”لكن في هذه المرحلة، يسعدنا فعلا إطلاق سراحهم”.

بحسب للأمم المتحدة، جرى أول اعتقال في الحادي والثلاثين من أكتوبر / تشرين الأول 2021، بينما حدثت غالبية الاعتقالات في نوفمبر / تشرين ثان على الرغم من حدوث اعتقالات في ديسمبر كانون أول ويناير / كانون الثاني أيضا. وحدث أول إفراج للمعتقلين في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني.

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي عادت من إثيوبيا الأسبوع الماضي، إنها أثارت مسألة آخر 3 موظفين لا يزالون محتجزين خلال اجتماعات مع قادة البلاد.

أدت الاعتقالات إلى توتر العلاقات بين الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية.

قالت أمينة محمد للصحفيين الأسبوع الماضي ”أعتقد أننا صدمنا بالرد الذي تلقيناه من الحكومة الإثيوبية، لكنني أعتقد أن الأمر في تحسن”.

أضافت ”انطباع الشعب الإثيوبي بأنه لا يمكن الوثوق بنا يجب أن يتم تصحيحه، وينبغي على القادة في إثيوبيا البدء في مساعدتنا على القيام بذلك”.