التحقق من الهوية stc pay والحل في نسيان كلمة السر

التحقق من الهوية stc pay التي تعتبر من أسهل وأسرع وسائل الدفع التي يمكن استخدامها في شراء جميع المنتجات من أي موقع إلكتروني على الإنترنت في أي دولة حول العالم، وتتميز بأنها طريقة دفع سهلة وسريعة وآمنة، ويمكن أيضًا استخدامها في إرسال الأموال لأي مكان وفي أي وقت، ويوجد بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتسجيل الدخول عليها بكل سهولة.

التحقق من الهوية stc pay

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتحقق من الهوية، وهذه الخطوات هي:

في البداية لابد من انشاء حساب في stc pay وذلك يتم من خلال إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

لابد من إجراء مكالمة فيديو حتى يتم إنهاء عملية انشاء الحساب بنجاح.

بعد ذلك يتم إضافة الأموال إليها من خلال وضعها في الصراف الآلي أو وضعها في أي جهاز من أجهزة إدخال الأموال الأخرى.

يمكنك استخدام stc pay في دفع الأموال عند التسوق على إحدى المواقع على شبكات الانترنت وذلك من خلال ربطها بالبطاقة الالكترونية الخاصة بك.

من الممكن أيضًا استخدامها في إرسال الأموال لبعض الأشخاص مثل الأقارب والأصدقاء.

من خلال stc pay يمكن تحويل النقود لأي مكان في جميع دول العالم وذلك من خلال التعاون stc pay مع NEC.

يتم طلب الدفع من الأشخاص الذين يستخدمون من خلال رمز QR.

الحل في نسيان كلمة السر في stc pay

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى نسيان كلمة السر، ويوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على كلمة السر وهي:

في البداية يتم تسجيل الدخول على stc pay وعند إدخال كلمة المرور يتم الضغط على نسيت كلمة المرور.

بعد ذلك يتم إرسال رمز التفعيل على رقم الهاتف الخاص بك، ويتم إدخال رمز التفعيل.

ثم يتم الانتقال إلى صفحة جديدة وفيها لابد من ادخال رقم الهوية الصحيح.

بعد ذلك يتم ادخال تاريخ الميلاد الخاص بك بالتقويم الميلادي وليس الهجري.

ثم يتم إدخال كلمة المرور الجديدة.

بعد ذلك يتم التأكيد على كلمة المرور انها صحيحة.

بذلك يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية وتكون قد تم تسجيل الدخول بنجاح.

في نهاية مقال التحقق من الهوية stc pay قد تحدثنا عن الخطوات التي يجب اتباعها للتحقق من الهوية. وقد تحدثنا أيضًا عن الخطوات التي يجب اتباعها في حالة نسيان كلمة المرور. التي تستخدم في تسجيل الدخول للحصول على كلمة مرور جديدة. يتمكن من خلالها من الدخول.