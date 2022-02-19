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عمر شويل - جدة تسريع الإنترنت خمس أضعاف على هواتف الأيفون و الأندرويد لتقوية شبكة 4G بدون برامج، لا شك أن الإصدارات الجديدة من الهواتف أفضل و أسرع في الإتصال بالإنترنت من الإصدارات الأقدم، لذا يبحث كل شخص مر على هاتفه أكثر من عام و أصبح من الإصدارات القديمة عن طريقة فعالة لتسريع الإنترنت على هاتفه بدون الحاجة إلى شراء هاتف جديد، لذا نتناول اليوم أسهل طريقة لتسريع الإنترنت خمس أضعاف على هواتف الأيفون و الأندرويد لتقوية شبكة 4G بدون برامج.

تسريع الإنترنت خمس أضعاف على الهواتف

كل ما عليك هو الدخول إلى إعدادات الهاتف حيث تظهر خيارات عدة يتم النقر على شبكات الهاتف و بطاقات SIM، ثم يتم اختيار البطاقة التي تقوم بتفعيل الإنترنت عليها، وإن لم تقم بتفعيل إحدى البطاقتين للإستخدام على الإنترنت لكي تتمكن من تسريع الإنترنت يتم النقر على بطاقة حيث تظهر ثلاث خيارات لشبكة الجوال هم أسماء نقاط الوصول، نوع الشبكة المفضلة و شبكات الجوال، يتم النقر على الخيار الأول أسماء نقاط الوصول.

تقوية شبكة 4G بدون برامج

يتم النقر أسفل الشاشة على علامة الإضافة و عليها إسم نقطة وصول جديد، كل ما عليك في خانة الإسم هو إدخال إسم شركة الإتصالات الخاصة بك و لكن لا تقم بكتابة أكواد كما هو شائع، ثم لكي تتمكن من تقوية شبكة 4G بدون برامج يتم النقر على الإعداد الثاني APN وهذه تعتبر بوابة خاصة بالموقع الرسمي للشركة لذا عليك كتابة WWW. ثم إسم شركة الإتصالات ثم .com، ثم يتم ترك خيار الخادم الوكيل كما هو وفي خانة المنفذ يتم إدخال الكود الأتي ( 8080 ) و النقر على OK.

تسريع إنترنت هواتف الأيفون و الأندرويد

يتم النقر بعد ذلك على خيار بروتوكول APN ثم يتم تفعيل النسخة الأخيرة و هي IPV4/IPV6، ثم يتم النقر على خيار بروتوكول APN عند التجوال و تفعيل النسخة الأخيرة كذلك IPV4/IPV6، في الخانة الخاصة بالحامل أو نوع الشبكة نجد أنه غير محدد كل ما عليك هو تعطيل أنه غير محدد ثم عليك تحديد جميع الشبكات الأخرى لتوسيع نطاق الشبكات، ثم يتم النقر على OK وعند الانتهاء يتم النقر على المزيد و من ثم النقر على أيقونة حفظ لحفظ هذه الخطوات لتسريع الإنترنت خمس أضعاف بدون برامج.