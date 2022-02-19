اسعار تذاكر القطار من الرياض الى المجمعه وطريقة الحجز من الأمور التي يريد معرفتها العديد من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية نظرا، لأن القطار يعتبر من أفضل وسائل النقل في المملكة، وخاصة بعدما قامت خطوط السكك الحديدية بتطوير الخدمات المتاحة وقمت بانشاء تطبيق ليتمكن المواطن من حجز الرحلات، كما وفرت موقع الإلكتروني تستطيع من خلاله اختيار الرحلة التي تريدها والدفع عبر بطاقة الائتمان.

طريقة حجز قطار سار

إذا كنت تريد حجز الرحلة ببساطة عليك بزيارة موقع الخطوط الحديدية السعودية الالكتروني أو تحميل التطبيق ببساطة.

يعتمد الأمر على زيارة الموقع ثم تقوم بعدها بتحديد محطة المغادرة ومحطة الوصول واضغط على بحث.

قم بتحديد تاريخ المغادرة والعودة وعدد الركاب وقم بإدخال بياناتك الشخصية المختلفة.

حدد طريقة الدفع التي ترغب بها وسيتم سداد ثمن تذكرة ببساطة بعد اتمام عملية الحجز.

تطبيق حجز قطار

تستطيع تحميل تطبيق والاستفادة به إذا كان الهاتف أندرويد أو آيفون كما يمكن رؤية هذا التطبيق على متجر جوجل بلاي وآب ستور والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للمستخدمين في حجز الرحلات ببساطة عبر عدة خطوات سهلة.

اسعار تذاكر القطار من الرياض الى المجمعه

سعر تذكرة القطار من الرياض الى المجمعه يبلغ حوالي 70 ريال سعودي للبالغين بالنسبة للتذكرة الخاصة بالدرجة الاقتصادية بينما الأطفال يبلغ سعرها 35 ريال سعودي.

يبلغ سعر التذكرة من الرياض الى المجمعة في درجة رجال الأعمال 190 ريال سعودي بالنسبة للبالغين بينما للأطفال تبلغ 125 ريال سعودي.

سعر تذكرة القطار من المجمعة الى القصيم في الدرجة الاقتصادية يبلغ 60 ريال سعودي للبالغين بينما الأطفال تبلغ 30 ريال سعودي.

يبلغ سعر التذكرة بالنسبة لرجال الأعمال من مدينة المجمعة الى القصيم 160 ريال سعودي للبالغين وبينما الأطفال تبلغ 105 ريال سعودي.

سعر تذكرة القطار من الرياض الى القصيم في الدرجة الاقتصادية يبلغ حوالي 120 ريال سعودي للبالغين بينما الأطفال 60 ريال سعودي.

سعر التذكرة في درجة رجال الأعمال المتجهة من الرياض الى القصيم يبلغ 350 ريال سعودي للبالغين بينما الأطفال تبلغ 230 ريال سعودي.

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