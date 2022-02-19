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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة قدوم 1443 المنصة الإلكترونية قدوم هي إحدى المنصات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قريبا، والتي تسير جنبا إلى جنب مع منصة أبشر الإلكترونية، حيث تتيح قدوم عملية التسجيل للراغبين في زيارة المملكة، والقيام بكتابة الحالة الصحية للزائرين خاصة الحالة الخاصة بفيروس كورونا، حيث أن تسجيل حالة الوافد قبل 72 ساعة من الأشياء الضرورية لدخول الدولة، وعملية التسجيل ليست بالأمر الصعب كما سنتعرف عليها سويا.

طريقة التسجيل في منصة قدوم 1443

قامت وزارة الداخلية بعمل منصة قدوم لتحديد الحالة الصحية للقادمين إليها من كافة الدول حول العالم، ويمكن التسجيل في المنصة كالآتي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

من القائمة العلوية، اختر الدخول إلى منصة قدوم.

سيتم تحويلك مباشرة إلى صفحة التسجيل في قدوم.

اضغط على بدء التسجيل، واختر الفئة التي تنتمي إليها سواء ( محصن أو غير محصن، مقيم، أو زائر).

بعد الضغط على الفئة يتم تحويلك إلى صفحة التسجيل، وبها الشروط المطلوبة لها.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل: البلد القادم منها، رقم الإقامة، تاريخ الميلاد.

الضغط على تحقق.

الفئات المتاح لها التسجيل في قدوم

قالت وزارة الداخلية السعودية أن هناك بعض الفئات التي يمكنها التسجيل في منصة قدوم للتحقق من الحالة الصحية، وهم: زائر محصن، زائر غير محصن، زائر من أجل العلاج، مقيم محص، مقيم غير محصن، العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين السعوديين.

شروط التسجيل في منصة قدوم

توجد بعض الشروط الخاصة بالتسجيل في منصة قدوم، وهي:

حصول الزائر على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

التصديق على الشهادة الصحية من البلد القادم منها.

مرور 14 يوم على آخر جرعة تلقاها المسافر قبل دخوله المملكة.

أن يكون عمر الزائر فوق 18 عام، ويجب التسجيل قبل 72 ساعة من دخول المملكة.