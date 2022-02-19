وزير الدفاع الكورى يزور أفراد الوحدة المتمركزة فى لبنان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن وزير الدفاع "سوه ووك" زار وحدة "دونج ميونج" العسكرية الكورية البالغ قوامها حوالى 280 جنديا، والتى تقوم بمهام فى إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى لبنان، لتشجيع أفرادها وتفقد استعدادها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.





وأضافت الوزارة - بحسب وكالة الانباء الكورية اليوم السبت - أن الوزير "ووك" وجه الوحدة لتنفيذ إجراءات مكافحة الفيروس بصرامة وأن تبذل جهودها لمنع انتشار العدوى، بما فى ذلك إجراء الاختبارات الوقائية. كما حث وزير الدفاع الوحدة على الالتزام الصارم بالانضباط، وجاء ذلك بعد استدعاء ثلاثة ضباط من الوحدة إلى كوريا فى العام الماضى بسبب مزاعم قيامهم بالاختلاس ومخالفات أخرى. وأشارت الوزارة إلى أن زيارة "سوه" للبنان هى المحطة الثالثة والأخيرة فى جولته التى ضمت فرنسا والنرويج.

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