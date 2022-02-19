خطوات حصول المستفيد على حساب جاري من بنك الراجحي السعودي

بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أهم أنواع البنوك، حيث أن بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين داخل المملكة، ولذلك سوف يتم على المستفيد فتح الحسابات الجارية، حيث أن بنك الراجحي يقدم العديد من خدمات التمويل لجميع المواطنين، ومن ضمن الخدمات التي قدمها بنك الراجحي خدمات الهاتف المصرفي أيضاََ، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين السعوديين من خدمات سوف تتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي السعودي.

ومن الجدير بالذكر سوف نوضح لكم متابعينا الكرام خطوات الحصول على حساب جاري بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع، حيث أن هذه الخطوات تسهل الأمور وتيسيرها، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين إتمام عملية التسجيل في خدمة أبشر الإلكترونية لكي يتم عملية توثيق كافة معلومات الحساب المصرفي الجديد، ولذلك يستطيع العميل الاستفادة من كامل الخدمات الصلاحيات مثل، دفتر الشيكات، والبطاقات الإئتمانية، وما يماثلها من خدمات وصلاحيات إلا بعد اضافة التواقيع المعتمدة من خلال زيارة الفرع.

خطوات الحصول على حساب جاري من بنك الراجحي :

يجب على المتقدم عمره أكثر من 15 عاماََ. يجب على المستفيد أن تكون الهوية الخاصة به سارية المفعول. يجب على المستفيد إتمام عملية فتح الحساب. يجب بعد ذلك كتابة عنوان البريد الإلكتروني وعنوان البريد الوطني صحيحة. يجب على المستفيد أن يكون مسجلاََ في خدمة أبشر الإلكترونية. يجب على المتقدم أن يكون رقم الجوال الخاص به مسجل من مصادر الخدمة داخل المملكة. يستطيع العميل الاستفادة من كامل الخدمات والصلاحيات.

طريقة تفعيل بطاقة فيزا الراجحي :

بعد التسليم يجب أن تقوم بالانتظار مدة لا تقل عن 24 ساعة. يجب على المستفيد الاتصال برقم الراجحي المصرفي (8001246666). ثم بعد ذلك إدخال رقم 3 لكي يتم التحويل إلى قسم البطاقات الإئتمانية. يجب بعد ذلك تحديث كافة البيانات الخاصة به لكي يتم تفعيل وتنشيط البطاقة. يجب إدخال آخر أربع أرقام في الهوية الوطنية.

ومن المؤكد أن من شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على هذه الشروط تختلف تماماََ عن شروط المواطنين المحليين داخل المملكة، وهذا لمساعدة العديد من المواطنين على ادخار أموالهم، والمحافظة عليهم من أي تعرض للسرقة أو الضياع على الإطلاق.