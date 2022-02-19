رئاسة لبنان تنفي تدخل الرئيس عون في القضاء فيما يتعلق بحاكم مصرف لبنان

دوت الخليج :- نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم الأربعاء تدخل الرئيس عون في القضاء فيما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية “لليوم الثاني على التوالي يواصل (تيار المستقبل) بث الأكاذيب والأضاليل عن دور مزعوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التدخل في عمل القضاء فيما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان”.

وأكّد البيان أن “رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء أو الأجهزة الأمنية المختصة. وبالتالي فإن إدعاءات (تيار المستقبل) لها خلفيات ثأرية تهدف إلى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا التيار والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه”.

وأضاف “أن رئاسة الجمهورية تؤكد أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من أصل 86 مليار دولار أودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع أموال المودعين اللبنانيين وغيرهم”.

ولفت البيان إلى أن “ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للإجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين”.

وأعلن البيان أن “حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها (تيار المستقبل) تهدف إلى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني… ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط”.

وكان تيار المستقبل قد قال في بيان مساء اليوم “آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

(د ب أ)