سامسونج تطلق سلسلة تاب إس 8 بلس 2022 شركة سامسونج من الشركات الغنية عن التعريف في مجال الهواتف المحمولة، والتي غزت العالم بأكمله بهواتفها المختلفة، وبحلول عام 2022 كشفت الشركة الحجاب عن سلسلة من أجهزة التاب تسمى إس 8 بلس التي تعمل بنظام أندرويد، ويتوافر منها 3 إصدارات، وهم: تاب إس 8، تاب إس 8 بلس، تاب إس 8 إلترا، حيث تتمتع هذه المجموعة بمواصفات هائلة نتعرف عليها سويا ومعرفة مواصفات تاب إس 8 بلس وأهم مميزاته وأسعار تاب إس 8 بلس 2022 من خلال مقال اليوم.

مواصفات تاب إس 8 بلس

مواصفات تاب إس 8 بلس يتمتع التاب بشاشة LCD حجمها 11 إنش دقة 2560* 1600 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.

سعة بطارية التاب تصل إلى 8000 مللي أمبير، كما أنها تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 45 وات.

يحتوي التاب على ثلاث كاميرات: الأولى بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية بدقة 5 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل.

يتوافر الهاتف بخيارين للذاكرة: 128 جيجا، 256 جيجا من النوع UFS 0.3.

مميزات تاب إس 8 بلس

أهم مميزات تاب إس 8 بلس يتميز تاب إس 8 بلس بأنه جهاز متين، كما أنه معزول بطبقة مقاومة للغبار والأتربة. يحتوي على معالج Qualcomm SM 8450 Snapdragon، مما يجعله خيار جيد لعشاق ألعاب الإنترنت. التاب مزود بمستشعر بصمة سريع الاستجابة، كما يوجد به 4 سماعات ستيريو من إنتاج شركة AKG.

أسعار تاب إس 8 بلس 2022

أسعار تاب إس 8 بلس 2022 تختلف اسعار تاب إس 8 بلس باختلاف السعة الداخلية للتاب، فيبلغ سعر الجهاز سعة 128 جيجا بايت 1100 دولار أمريكي، وفي المملكة العربية السعودية 4150 ريال، وفي مصر 17500 جنيه، وفي الإمارات 4050 درهم، وفي الكويت 330 دينار، أما الجهاز سعة 256 جيجابايت سعره 1200 دولار، وفي مصر 19000 جنيه مصري، وفي المملكة العربية السعودية 4525 ريال، وفي الإمارات 4400 درهم، وفي الكويت 360 دينار.