طريقة تحديث البيانات في نظام نور عبر الموقع الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدأ تحديث نظام نور الإلكتروني لتحسين الخدمات عليه، بحيث يسهل على الطالب وولي الأمر تسجيل الدخول إلى هذه المنصة التعليمية بسهولة، حيث تساعد ولي الأمر على استشارة مستوى الطالب والتواصل مع المعلم والعديد من الخدمات الهامة، لهذا سنتعلم خلال مقال اليوم ومن خلال موقعنا الإلكتروني “مصر فايف”، كيفية تحديث نظام نور وتحديث بيانات أولياء الأمور وكذلك تحديث بيانات المعلمين بالخطوات اللازمة.
طريقة تحديث البيانات عبر نظام نور
يتم تحديث بيانات نظام نور للطلاب من خلال الخطوات التالية:
- سجّل الدخول إلى موقع نور الإلكتروني الرسمي.
- أنقر على “تسجيل الدخول”.
- ثم قم بالضغط على زر الطالب أو المتقدم من خلال شؤون الطلاب، ومن ثم على كلمة “الطلاب”.
- سيقوم بعدها الاستعلام باختيار الطالب ليتمكن من تحديث بياناته.
- ثم تضيف البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، ثم إضغط على كلمة “إرسال”.
- تختار كلمة “نعم” حتى يتم تعديل البيانات الموجودة في القائمة.
تحديث بيانات ولي الأمر
يمكن للولي، تحديث بياناته من خلال الخطوات التي سنشرحها وهي كالتالي:
- الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور.
- إضافة البيانات الجديدة.
- بعد ذلك إضغط على كلمة “تحديث بيانات الوالدين”، سوف تجدها أمامك في أعلى الشاشة.
- إفتح قائمة لجميع البيانات المتعلقة بالمدرس، بعدها تقوم بتعديل البيانات والضغط على كلمة “حفظ”.
بيانات نظام نور المعلمين
يمكن لجميع المعلمين تحديث بياناتهم من خلال نظام نور الإلكتروني، وسنشرح لكم الخطوات اللازمة لتحديث البيانات، وهي كالتالي:
- في الخطوة الأولى، يتم الدخول إلى موقع نور الرسمي على الإنترنت.
- بعد ذلك يبدأ المعلم بإضافة البيانات التي يريد تغييرها ثم ينقر على الخدمات التابعة لموضوعات المعلمين.
- بعد ذلك يقوم بالضغط على طلبات العمل لتعديل بياناته وعند الانتهاء يقوم بالضغط على كلمة “حفظ”.
طريقة اعتماد تحديث البيانات في نور
يعمل قائد المدرسة في المملكة العربية السعودية على اعتماد تحديث البيانات للمعلمين والمعلمات في نظام Noor من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
- الانتقال إلى نظام نور وإتمام عملية تسجيل الدخول من قبل قائد المدرسة.
- انقر فوق الخيار مسائل المعلم ثم اختر قبول الطلبات لتعديل بيانات المعلم.
- إضغط على خانة البحث لمشاهدة أسماء المعلمين الذين قاموا بتحديث بياناتهم.
- بالضغط على الرقم المدني للمعلم الذي نريد الموافقة على تحديث معلوماته.
- انقر فوق الزر Agree بجوار تعديل المدرس.
- بعدها إضغط على الإرسال أسفل الشاشة ثم على نعم لتأكيد الموافقة.
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