عاجل- اتهام ترامب بنقل معلومات سرية من البيت الأبيض إلى منزل فلوريدا

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت إدارة المحفوظات إنها أبلغت وزارة العدل التى ستتولى أى تحقيق، بشأن 15 صندوقا من الوثائق استعادتها الإدارة فى الآونة الأخيرة.
وفى رسالة إلى النائبة الديمقراطية كارولين مالونى، رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، قال أمين المحفوظات فى الولايات المتحدة، ديفيد فيرييرو، إن "الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات حددت مواد تعتبر معلومات سرية خاصة بالأمن القومى داخل الصناديق".
وتبحث لجنة مالونى فى طريقة تعامل ترامب الذى ترك منصبه فى يناير 2021، مع السجلات.
وقال مالونى فى بيان، إن "هذه الاكتشافات الجديدة تعمق قلقى بشأن تجاهل الرئيس السابق ترامب الصارخ لقوانين السجلات الاتحادية والتأثير المحتمل على سجلنا التاريخى"، مضيفًا أن "الأرشيف العام لم يعثر على أى شىء، وقد تم اعطاؤها، عند طلبه، سجلات رئاسية فى عملية عادية وروتينية لضمان الحفاظ على تراثى وبما يتوافق مع قانون السجلات الرئاسية".
وقال "لو كان هذا أى شخص آخر غير ترامب لما كانت هناك قصة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، كشفت فى الأسبوع الماضى، عن أنه تم تصنيف بعض الوثائق التى نقلت إلى منزل على أنها سرية، مما قد يزيد الضغط القانونى الذى قد يواجهه ترامب أو مساعدوه.
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