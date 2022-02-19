مقتل 8 جنود وتحييد 57 إرهابيًا في شمال مالي

أعلن الجيش المالي مساء الجمعة مقتل 8 جنود و”تحييد 57 إرهابيًا” في شمال مالي أثناء عملية لسلاح الجوّ، في منطقة قُتل فيها أخيرًا عشرات المدنيين.
وجاء في بيان للجيش أن سلاح الجوّ المالي تدخّل الجمعة لتدمير “قاعدة إرهابية” قرب بوركينا فاسو والنيجر حيث “أسفرت معارك عنيفة بعد ذلك عن 8 قتلى” في صفوف الجنود وأدت إلى “تحييد 57 إرهابيًا”.
جاء ذلك بعد يوم على إدانة المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الجمعة، القرار الذي اتخذته فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بسحب قواتهم التي كانت تقاتل الإرهابيين، قائلا إنه يتعين على القوات الفرنسية مغادرة البلاد دون تأخير وتحت إشراف السلطات في مالي.
وقال المتحدث باسم المجلس الكولونيل عبدولاي مايجا، إن القرار الذي اتُخذ يوم الخميس كان خطوة أحادية الجانب انتهكت الاتفاقات العسكرية الموقعة بين مالي وفرنسا.
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