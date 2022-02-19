نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام هواتف الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للسحب علي الجائزة الكبري مع مصطفى الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، السحب على الجائزة الكبرى مع مصطفى الأغا من السعودية وجميع دول العالم، مسابقة الحلم من أهم المسابقات العربية والتي يتم عرضها علي قناة Mbc السعودية، وتتيح الاشتراك للمشاهدين من جميع الدول العربية، ومع اقتراب السحب الثالث من مسابقة الحلم، نجد ان الكثيرين من الأشخاص في الدول العربية المختلفة لديهم رغبة كبيرة في المشاركة في السحب، ونقدم الان طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، ليتثني لكل فرد لديه رغبة الاشتراك في المسابقة والفوز بالجائزة لتحقيق أحلامه.

السحب علي نصف مليون دولار مسابقة الحلم

تقدر جائزة الحلم بمبلغ كبير؛ مما يجعل الكثيرين من الأشخاص لديهم الاشتراك في المسابقة، حيث ينتظر الكثيرين من المشاركين في المسابقة من خلال شاشة Mbc السحب الفوز بالجائزة التي تم تدشينها بمبلغ 500000$، وقد تم السحب خلال الأيام السابقة علي السحب الأول، والسحب الثاني للمسابقة، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن السحب الثالث، المقدر بمبلغ 500000$ ويتم الإعلان عن الفائز مباشرة علي الهواء من خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي مصطفي الاغا.

ما هي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت

يتساءل الكثيرين عبر شاشة الجوال والأجهزة اللوحية، ولا سيما في الشارع السعودي بشكل يومي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم؛ ونحن الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم كيفية الاشتراك، من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة وتنفيذ هذه الخطوات:

أولاً، تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمسابقة الحلم

ثانياً، يتثنى للمشترك تحديد رمز الدولة الخاص به، إدخال رقم المشترك، ثم الكبس علي كلمة الاشتراك في المسابقة الان

ثالثاً، يقوم المشترك بإدخال المشغل الخاص ببلده.

رابعاً، وأخيراً سوف يحصل المشترك علي رقم خاص به للاشتراك في المسابقة.

وتكون تكلفة الرسالة تقريباً دولار،

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من السعودية

يتثنى الاشتراك للمشاركين من المملكة العربية السعودية استخدام هذه الطريقة واتباع الخطوات للاشتراك في التالية:

يقوم المشترك بتسجيل رسالة نصية تحتوي علي كلمة حلم أو Dream من داخل المملكة علي الرقم 755505 يقوم المشترك بالإجابة عن عدد من الأسئلة لكي يسمح له الاشتراك في المسابقة يتم المشاركة في المسابقة بشكل مباشر بعد الاشتراك في المسابقة يجب الانتظار لحين إقامة السحب عبر شاشة Mbc من قبل الإعلامي مصطفي الاغا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

“محدث” يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة من خلال عدة أرقام خاصة بكل دولة، أكد الإعلامي مصطفى الأغا أن الجائزة هذا العام ضخمة، وتقدر هذه الجائزة بمبلغ مالي قيمته 500000$ بجانب منزل في احدي جزر لبنان، وسوف نوضع لكم أرقام الاشتراك:

الاشتراك من المملكة العربية السعودية على الرقم 650444 من خلال شبكة موبايلي.

من مصر لشبكة فودافون على الرقم 95450 ، أو من شبكة اتصالات على الرقم 95450.

من الأمارات على الرقم 6070.

من تونس الاشتراك علي الرقم 85988.

من الإمارات العربية المتحدة علي الرقم 3636.

من البحرين الاشتراك علي الرقم 94000

من المغرب الاشتراك علي الرقم 9669

فلسطين يتم الاشتراك من خلال الرقم التالي jawwal 1623

فلسطين Wataniya 6750 .

اليمن MTN 2622

اليمن Sabafon 5222

اليمن Y Telecom 8442

اليمن Yemen Mobile 87602

المغرب INWI 9669

يتم الاشتراك المغرب علي شبكة أورنج 9669

سوريا Syriatel 1565

سوريا MTN 1555

من لبنان يتم الاشتراك GSM 008821622775627

من تونس تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي “Ooredoo: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي”.

وكذلك يمكنك الاشتراك من جميع أنحاء العالم للرقم الدولي “Thuraya 008821622775627”

ومن خلال ذلك المقال يمكن الاشتراك بكل سهولة في المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى التي تم الإعلان عنها منذ بداية شهر رمضان المبارك.