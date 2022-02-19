نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تماشياً مع الخطة المستقبلية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية تحتي مسمي رؤية المملكة 2030 ، تسعي حكومة المملكة العربية السعودية إلي تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين بالمملكة ، وكذلك للمقيمين في إطار التحول من التعاملات الورقية إلي البنية الرقمية ، والتي تعزز من خلالها عوامل السرعة والكفاءة في أداء المهام والخدمات ، وتبعد بها عنصر الخطأ البشري وتتيح إمكانية التتبع والرصد بسهولة لأي أخطاء أو مخالفات ، كما تساعد في العمليات التوعوية والتعبوية علي نطاق كبير بدون مجهود أو نفقات كبيرة للحكومة كما بالماضي ، والهوية الرقمية عبارة عن بطاقة تعريف للشخص تكافئ هويته الملموسة ولكن في صورة رقمية يمكن استعراضها علي الأجهزة الإلكترونية ، وتتيح وزار الداخلية إمكانية تفعيل هذه الهوية الجديدة عبر نظام أبشر وهو ما نستعرضه من خلال مقالنا اليوم بالخطوات

خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين بالمملكة

طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين ، حيث يستطيع مواطني المملكة والمقيمين بها تفعيل الهوية الرقمية لهم

#لا_يستغلونك⁩ ، حسابك في أبشر هو هويتك الرقمية.



لا تشارك بيانات الدخول على حسابك أو رمز التأكيد مع الآخرين وحافظ على سريّتها. pic.twitter.com/KUwvSxmgPx — أبشر (@Absher) February 15, 2022

الدخول إلي حساب المستخدم في منصة أبشر أفراد المواطنين والمقيمين. وضع اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي والضغط علي ايقونة تسجيل الدخول. من الصفحة الرئيسية داخل الحساب نختار مبوب خدماتي. في قائمة خدماتي نختار خدمة تحميل الهوية الرقمية. سيقوم النظام بطل بصمة الوجه للتحقق من هويتك. ثم تقوم بتأكيد البصمة مرة أخري لتفعيل الهوية.

السعودية بالخطوات التالية :

بذلك تكون أتممت عملية تفعيل الهوية الرقمية بنجاح.

كما ستتاح تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام المقبلة من خلال البنوك بالهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للمواطنين سيبدأ خلال الايام المقبلة.

مميزات تفعيل الهوية الرقمية

تقدم تفعيل الهوية الوطنية الرقمية للمواطنين والمقيمين لحاملها العديد من المميزات التالية :

تحتوي علي بيان بكافة بيانات المواطن بم يوازي البطاقة البلاستيكية كالآتي : الاسم الكامل باللغة العربية والانجليزية.

محل الإقامة.

تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري والميلادي.

مدة صلاحية الهوية الرقمية للمملكة. بالإضافة للربط مع قاعدة بيانات تحتوي مزيد من المعلومات عن الشخص ورقم هاتفه. تغني عن الهوية التقليدية في حال النسيان أو الفقد سواء الوطنية للمواطنين أو مقيم للمقيمين. يمكن عرضها عبر العديد من التطبيقات المعتمدة من أبشر. سهلت الهوية الرقمية للمواطن أو المقيم اجراء العمليات المتعلقة بإثبات الشخصية. يمكن تحميلها علي الهاتف الجوال وإظهارها في أي وقت بدون اتصال بالإنترنت. تحتوي علي رمز للاستجابة السريعة. تحد من الاختلاط بالتلامس أو نقل العدوي عن طريق البطاقات.

يجدر الذكر بأن الهوية الرقمية لها مدة صلاحية تستوجب التجديد بغض النظر عن فترة صلاحية الهوية عموماً، تكون تلك الصلاحية ثلاث شهور وتستوجب إعادة التحميل بالخطوات السالف ذكرها.

استعراض الهوية الرقمية عبر توكلنا

مشروع الهوية الرقمية في المملكة العربية السعودية الذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي ” سدايا ” :

يشتمل المشروع اطلاق الهوية الرقمية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم الرقمية للمقيمين عبر تطبيق توكلنا.

يتعمد المشروع استخدام الهوية الرقمية كوسيلة إثبات شخصية رسمية.

المشروع صادر بتكليف من سمو ولي العهد بتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية.

التنويه الصادر من قبل الوزارة بخصوص تطابق الهوية الرقمية في توكلنا وأبشر علي حد سواء.

يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا عن طريق الهاتف من خلال التطبيق الرقمي.

ولمن لا يملك حساب في منصة أبشر أفراد يمكن إنشاء حساب الآن عن طريق الخطوات الواردة بالفقرة التالية.

خطوات التسجيل في أبشر

تعتبر منصة أبشر بوابة الحكومة الإلكترونية لجميع الخدمات التي تهم الفرد مقيم أو مواطن علي حد سواء ، ويمكن التسجيل فيها عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة أبشر علي الانترنت. اختيار مبوب أبشر أفراد. نضغط علي اختيار مستخدم جديد. نقوم بوضع رقم الهوية الوطنية للمستخدم ورقم الجوال. بعد ذلك تقوم بتكوين اسم للمستخدم وكملة مرور مطابقة للاشتراطات ، ثم إعادة إدخالها للتأكيد. تدخل اسم البريد الالكتروني الخاص بك ويتم تأكيده مرة أخرى. تحديد اللغة المفضلة ووضع الرمز المرئي. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها. الضغط علي تسجيل لإتمام العملية.

سيتم إرسال رسالة علي البريد الإلكتروني المسجل توضح البيانات وتفعيل الحساب.

بعد انشاء الحساب نتبع خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين في المملكة.

تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين

من خلال الفيديو التالي نتعرف علي طريقة تفعيل الهوية الرقمية السعودية للمواطنين والمقيمين في المملكة :