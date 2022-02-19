عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى: طلبنا من مواطنينا مغادرة أوكرانيا على الفور

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ووزارة الخارجية طلبت من رعاياها مغادرة أوكرانيا على الفور وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، معربًا عن أمله فى أن يستجيب المواطنون الأمريكيون لتعليمات بلادهم.





وأضاف أوستن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع الليتوانى، أن الحشود الروسية على حدود أوكرانيا تثير القلق، لافتًا إلى أنهم يسعون بالدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

واعتبر الوزير الأمريكى أن قيام الجيش الروسى بإجراء تدريبات بالنووى، ما يعقد الأمر، محذرًا من احتمالات وقوع أخطاء أو حوادث، وأن ما يحدث من روسيا يؤجج قلق الغرب وأمريكا.

وأشار لويد أوستن إلى أنهم يعملون على تقييم الوضع بشكل دائم، لافتًا إلى وجود خطة لإجلاء المواطنين حال وقوع أى مستجدات.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.