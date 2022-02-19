عاجل- قوات بريطانية تتأهب.. «يونيس» تقتل 8 أشخاص وتثير فزعًا فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ضربت عاصفة "يونيس" مناطق شمال غربى أوروبا، اليوم السبت، مصحوبة برياح شديدة بلغت حوالى 196 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف من المنازل وتدمير سقف ساحة فى لندن.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة "يونيس"، التى تشكلت فى وسط المحيط الأطلسى، وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا، تشكل خطرًا على الحياة، كما أظهرت صور أن العاصفة ضربت غرب إنجلترا ووصلت إلى اليابسة فى كورنوال حيث ضربت الأمواج الساحل.

وبحسب الوكالة، لقيت امرأة حتفها فى لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها فى شجرة، وتوفى رجل فى مركبة فى ليفربول بسبب الحطام المتطاير، ولقى رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت فى مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

ومن جانبه، أعلن وزير الأمن الداخلى، داميان هيندز، أن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس، مضيفًا: "الجميع على أهبة الاستعداد، وفى حالة تأهب".

كما تسببت العاصفة فى سقوط أشجار أدت إلى مقتل 3 أشخاص فى هولندا، حيث أعلنت إدارة الإطفاء فى أمستردام مصرع شخصين بسبب سقوط شجرتين فى المدينة، ومصرع ثالث فى منطقة ديمن القريبة.

وقالت شرطة أمستردام عبر "تويتر": "لا تخرجوا فى الشوارع، فالأمر خطير حقًا"، وقال متحدث باسم مطار سخيبهول إن المطار ألغى نحو 390 رحلة طيران. وأعادت المدارس التلاميذ لبيوتهم مبكرًا، وألغيت رحلات القطارات فى أنحاء البلاد.

أما فى بلجيكا، فقد أطاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوفى رجل بريطانى بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه فى الماء، كما لقى رجل حتفه فى أيرلندا بعد ما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.