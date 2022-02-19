مسيرة البداية فعاليات يوم التأسيس السعودي 1727 يوم بدينا احتفالات 22 فبراير 2022

مسيرة البداية فعاليات يوم التأسيس واحدة من أبرز الاحتفالات المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله الموافق 22 فبراير 2022 الموافق 21 رجب 1443هـ وهي تظاهرة ثقافية بوادي نمار بالرياض بمشاركة أكثر من 3500 شخص لمحاكاة التاريخ بصريًا وصوتيًا حيث سيتم العودة من خلالهم إلى ثلاثة قرون مضت على تأسيس المملكة يعبرون من خلال مشاهد استعراضية ضخمة عن مرحلة تأسيس السعودية بتقديم أعذب الموسيقى التاريخية العابرة لتلك العصور كتبت نوتاتها الموسيقية من بدينا ، ينشد فيها كوكبة من فناني السعودية بمصاحبة عروض حية بالخيول العربية الأصيلة.

مسيرة البداية فعاليات يوم التأسيس 2022

إضافة لما سبق فإن فعاليات يوم التأسيس السعودي ستكون على مدار أيام 22 و 23 و 24 فبراير 2022 وهي يوم إجازة رسمية بالمملكة بأمر ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إحتفالُا وفخرًا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية 1727م واعتزاز بجذور السعودية الراسخة في دفاع أبناءها الأوائل وفرسانها وقادتها ضد الأعداء، وستتم فعالية مسيرة البداية بموقع وادي نمار بمدينة الرياض وهو من أبرز معالم جنوب الرياض السياحية، ومواعيد الحضور للفعالية هي كالتالي:

موعد الدخول من الساعة 7 مساءًا حتى الساعة 9.30 مساءًا. غلق البوابات سيتم الساعة 9.30 مساءًا. بداية العروض الساعة 10مساءًا. موعد انتهاء العرض الرسمي الساعة 11.30 مساءًا.

شروط حضور فعالية مسيرة البداية 22 فبراير 2022م

في نفس السياق السابق ذكره عن فعالية مسيرة البداية فلحضور التظاهرة الفنية المدهشة عدة شروط عامة يجب احفاظ عليها نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب شراء تذكرة مسيرة البداية عبر الموقع الرسمي لها للسماح لك بالدخول. كذلك شرط الإلتزام أن تكون الحالة الصحية لحامل التذكرة محصن عبر تطبيق توكلنا. أيضًا ممنوع تمامًا إعادة بيع التذكرة لغير مالكها الأصلي. كما يجب العلم أن التذاكر المباعة غير قابلة للتبديل أو الإلغاء أو الاسترجاع. يلي ذلك على حامل التذكرة وجوب الحضور باكرًا إلى موقع الفعالية والعلم بأنه بإمكان الجهة امنظمة عدم السماح بالدخول في حالة التأخير وبذلك لا يحق لحامل التذكرة المطالبة باسترداد قيمتها أو طلب التعويض. شرط السماح بالدخول من عمر 8 سنوات فيما فوق. كذلك ممنوع منعًا باتًا دخول الكاميرات الفوتوغغرافية أو كاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى موقع الفعالية. أيضًا موافقة حاملي التذاكر بصفتهم حضور على جميع التصوير الفوتوغرافي والمقاطع الصوتية المسجلة لهم من قبل اللجنة المختصة والتي سيتم بثها عبر شبكة الإنترنت. كما يشترط موافقة حاملي التذاكر على التفتيش على بوابة مكان فعالية مسيرة البداية، ومصادرة المواد المحظورة والخطرة وكل مادة ترى الجهة المختصة والجهاز الأمني أنها خطيرة وتلحق الضرر بالمكان. الجهة المنظمة غير مسؤولة عن أي إصابة بدنية أو حالة مرض أو وفاة من حاملي التذكرة أو زائر لأسباب ناتجة عن الفعالية أو مرتبطة بها. أيضًا شرط موافقة حامل التذكرة على الإلتزام بكافة ماورد في لائحة المحافظة على الذوق العام. في النهاية من حق الجهة المنظمة للفعالية إخراج من يصدر عنه أي تصرفات غير لائقة ومخالفة لشروط الحضور.

رابط حجز تذاكر مسيرة البداية يوم بدينا السعودية 22 فبراير 2022

ولراغبي حضور فعالية يوم بدينا مسيرة البداية وادي نمار حجز التذاكر إلكترونيًا بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لفعالية مسيرة البداية.

القيام بالضغط على أيقونة حجز التذاكر .

. اتباع كافة خطوات الحجز والدفع إلكترونيًا وطباعة التذكرة المسجل بها الاسم والبيانات الخاصة بحامل التذكرة.

وفي حال واجهتك مشكلة في الحجز بإمكانك التواصل مع لدعم الفني للتذاكر وللاستفسارات عبر واتس آب هلا يلا HalaYalla، أو النقر على خانة الاتصال.

كما وجب العلم بأن: