خصومات هايبر بنده بالسعودية تصل إلى 50٪ على جميع السلع الإستهلاكية العرض ساري حتى 23 فبراير 2022

يعرض هايبر بنده خصومات هائلة تصل إلى 50٪ على جميع المنتجات الإستهلاكية كالسلع الغذائية والأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة والعناية الشخصية وغيرهم كثيراً من المنتجات كل ما يحتاج إلية المنزل، متاح العرض في جميع منافذ البيع التابعة له في جميع أنحاء السعودية العرض ساري حتى 23/فبراير 2022.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

حرص هايبر بنده بالسعودية على توفير خصومات وعروض هائلة على جميع السلع الغذائية الضرورية لكل منزل ويشمل العرض لهذا الأسبوع مايلي:

متاح بالعرض أرز يسلا بسمتي بنجاني (5 كيلو) بسعر 44.95 ريال سعودي، حيث كان السعر قبل العرض 49.50 ريال سعودي، ومتاح أيضاً عرض على أرز مزة بسمتي الوليمة (5 كيلو) بسعر 34.95 ريال سعودي، هذا العرض هاري حتى نفاذ الكمية.

أما عن عرض طحين فاخر كويتي العبوة (1 كيلو) اشتري 2+1 مجاناً، بسعر 11.95 ريال سعودي، وأيضاً يوجد عرض على زيت ذرة عافية (9 لتر) خفيف وصحي، سعره بالعرض 84.95 ريال سعودي، حيث كان قبل العرض 119.95 ريال سعودي متوفر حتى نفاذ الكمية.

عرض خاص ومميز من هايبر بنده على شرائح خبز النخالة هرفي اشتري 1+1 هدية مجانية بسعر 9 ريال سعودي، كما متاح أيضاً عرض التوفير أشتري 1+1 مجاناً من شابورة قراقيش لايت (375 جرام)، بسعر 10.95 ريال سعودي، تلك سعر 2 حبة.

كما متواجد بداخل قسم الأجبان أيضاً العديد من المنتجات بداخل العرض كما يلي:

حلاوة طحينية سادة الجبل بسعر 17.95 ريال سعودي، هذا السعر للكيلو الواحد.

متاح أيضاً سائل قصب السكر صباحي العبوة (750 جرام) بسعر 9.95 ريال سعودي متوفر حتى نفاذ الكمية.

يوجد خصم يصل إلى 10٪ على جبنة شيدر قالب معد/موزاريلا مبشورة برايد (1 كيلو) بسعر بعد الخصم 30 ريال سعودي، كما متاح أيضاً جبنة كريمي البقرة الضاحكة (900 جرام) غنية بالعديد من الفيتامينات المهمة للجسم وذات طعم شهى ورائع يعشقها جميع الأطفال، سعرها بالعرض 25 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على اللحوم والدواجن: