موعد صرف راتب التأهيل الشامل وسلم الرواتب 1443

يعد برنامج التأهيل الشامل إحدى البرامج التي وفرتها وزرة التنمية الإجتماعية للمواطنين السعودين لحصولهم على الدعم المالي اللازم لهم، حيث يستهدف هذا البرنامج الأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الإطلاع على التقارير الموضحة لنسبة الإعاقة، ويطلق على تلك الإعانة مسمى التأهيل الشامل التي تساعدهم على مواجهة متطلبات المعيشة في ظل الإعاقة التي يعانون منها، كما يتمكن المسحقين للدعم من تقديم طلب الحصول عبر رابط التقديم الخاص بالبرنامج من خلال المواقع الإلكترونية في سهولة ويسر ودون الحاجة لمزيد من الوقت والجهد.

سلم رواتب التأهيل الشامل 1443

تم تقدير الرواتب الخاصة بالتأهيل الشامل المقدمة للمستحقين من قبل وزارة التنمية الإجتماعية كما سنذكر فيما يلي:

يبلغ قيمة الدعم المقدم للمرضى الذين يعانون من الصرع والتوحد وكذلك الإكتئاب حوالي 10.000 ريال شهرياً.

قيمة دعم برنامج التأهيل الشامل لمرضى الإعاقة الطرفية والذي تم بتر إحدى أطرافه حوالي 14.000 ريال سعودي شهرياً.

تقدر قيمة دعم التأهيل الشامل لمرضى الشلل الرباعي والتام والتي يتم منحها لهم بشكل شهري حوالي 20.000 ريال سعودي.

بينما يقدر قيمة دعم التأهيل الشامل للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الرئوية والجلدية حوالي 10.000 ريال سعودية شهرياً.

يمنح برنامج التأهيل الشامل لمرضى الإعاقة الذهنية دعم شهري مقداره 20.000 ريال سعودي.

يحصل مرضى التشوه الخلقي على دعم من التأهيل الشامل بشكل شهري قيمته حوالى 10.000 ريال سعودي.

يبلغ قيمة راتب التأهيل الشامل للمرضي الذين يعانون من شلل ثلاثي أو رباعي حوالي 14.000 ريال سعودي.

مواعيد صرف رواتب التأهيل الشامل للمستحقين