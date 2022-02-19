كم راتب الضمان الإجتماعي الشهري والسنوي وأهم شروط الحصول علي راتب الضمان

يعد الضمان الإجتماعي من أهم وأفضل الخدمات التي توفرها الدولة في الأراضي السعودية حيث يختص بفئات من المهم توفير الدعم المالي لهم بين أبناء الوطن السعودي لقلة حيلتهم على كسب الرزق، مثل الأرامل والمطلقات وأبنائهم وكبار السن وكذلك الأسر التي لا معيل لها وتقوم الحكومة بتقديم راتب الضمان للمستفيدين إبتداءاً من اليوم الأول للشهر وحتى اليوم العاشر كحد أقصى، وقد تم تعديل بعض قوانين الضمان وإضافة الجديد ليصبح راتب الضمان إحدى القرارات التي تعرضت للتعديل.

راتب الضمان المطور شهرياً وسنوياً

يحصل المستحقين من الضمان الإجتماعي على راتب شهري يساعدهم على قضاء مستلزمات الأسرة وتغطية المصاريف الأساسية، وفيما يلي سوف نوضح رواتب الضمان الجديد التي يحصل عليها المستحق خلال الشهر والسنة:

يحصل المواطن المستحق للضمان في الأسرة على راتب شهري يقدر 1000 ريال، بينما يحصل خلال العام على 12.000 ريال سعودي.

يقدم الضمان الجديد للأسرة المكونة من فردين راتب شهري قيمته 1.258 ريال، ليصبح قيمة المبلغ المتاح لهم من الضمان سنوياً هو 15.420 ريال سعودي.

الجديد للأسرة المكونة من فردين راتب شهري قيمته 1.258 ريال، ليصبح قيمة المبلغ المتاح لهم من الضمان سنوياً هو 15.420 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من ثلاث أفراد على راتب شهري من الضمان قيمته 1.570 ريال، ليصبح إجمالى الدعم المقدم خلال العام هو 18.840 ريال سعودي.

تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على دعم من الضمان شهري يقدر 18.550 ريال، ليصبح إجمالى المستحق خلال العام هو 22.260 ريال سعودي.

يقدم الضمان للأسرة المكونة من خمسة أفراد راتب شهري قيمته 2.140 ريال، بينما يبلغ قيمة الدخل السنوى لهم حوالي 25.680 ريال سعودي.

الحالات التي يتوقف لها صرف راتب الضمان المطور

تعرض بعض المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي لوقف الراتب الشهري لهم لهذا قامت وزارة التنمية الإجتماعية بذكر الأسباب التي ينتج عنها إيقاف صرف معاش الضمان وهي كالتالي: