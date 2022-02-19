مقتل إرهابى فى أثناء زرع عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا - دمشق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال المصدر الأمنى إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق، ما أدى إلى مقتله على الفور".
وقال مصدر فى مستشفى درعا الوطنى، إن المستشفى "استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة".
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