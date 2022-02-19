رئيس وزراء بريطانيا: سنحث حلفاء الناتو على الوحدة فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم السبت، أنه سيحث حلفاء بلاده على الوحدة أمام العدوان الروسى المحتمل ضد أوكرانيا، وذلك خلال فاعليات مؤتمر ميونخ للأمن.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال جونسون، اليوم السبت، إن "الرسالة التى سأنقلها معى إلى مؤتمر ميونخ للأمن اليوم هى أن الحلفاء يجب أن يتحدثوا بصوت واحد للتأكيد للرئيس بوتين على الثمن الباهظ الذى سيدفعه لأى هجوم روسى آخر لأوكرانيا".

أضاف جونسون: "نحتاج إلى التضامن الغربى لتجنب إراقة الدماء التى لا داعى لها. مازال يمكن للدبلوماسية أن تسود".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.