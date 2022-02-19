نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 والتي تعتبر هي مساعدة مالية مخططة، وهي مقدمة من الحكومة الجزائرية لجميع الشباب الجزائريين الذين لم يجدوا بعد عملاً وشباب الخريجين، ينظر إليها على أنها وسيلة دعم من قبل الحكومة الجزائرية، حيث أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن دعم لمساعدة الشباب على تلبية احتياجات أسرهم وكذلك احتياجاتهم الخاصة، ويقدر بدل البطالة للمستفيدين المقيدين بعلاوة البطالة في الجزائر بحوالي 13 ألف دينار جزائري (82 يورو)، وسيتم دفعه ابتداء من شهر مارس ، بالإضافة إلى التغطية الصحية.

التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

يمكن للجميع الآن التسجيل للحصول على إعانة البطالة في الجزائر بالذهاب إلى موقع وزارة العمل وملء استمارة بسيطة لطلب إعانة بطالة بقيمة 800 دينار جزائري من الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة (CNAC) ، حيث يوجد ملف إعانة بطالة في الجزائر يمكن التقديم إلكترونياً عن طريق تحميل وتحديد المستندات المطلوبة ويتم التسجيل عبر رابط الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يتم التسجيل وكتابة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر

هناك عدد من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها أي شخص يرغب في الحصول على بدل بطالة في الجزائر، وفقًا لمرسوم نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، يجب أن يستوفي المرشح للمنحة الجديدة المتطلبات التالية:

جنسية جزائرية.

في الجزائر لدي سكن.

يكون عمره بين سن 19 و 40.

لقد مرت 6 أشهر على الأقل منذ أن تم تسجيلك لأول مرة كباحث عن عمل في وكالة التوظيف الوطنية.

لن يكون هناك دخل.

تبرير موقفه من الخدمة الوطنية.

ألا يكون مسجلاً في مؤسسة تعليم عالي أو برنامج تدريب مهني.

لم يكن من الضروري الاعتماد على وكالات الدولة لدعم إنشاء وتوسيع الأعمال التجارية ، وكذلك للمساعدة في التوظيف والمساعدة الاجتماعية.

أن لا يكون للزوج أي مصدر رزق مهما كان نوعه.

موعد صرف منحة البطالة في الجزائر

سيتم توزيع بدل البطالة في الجزائر ابتداء من 1 مارس 2022 ، وقد بلغ عدد المتقدمين للحصول على بدل البطالة في الجزائر أكثر من 800 ألف، يمكن أن نذكر جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى تقليص حجم العمل في السوق الجزائري.