نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية خدمة حجز موعد القومسيون الطبي في دولة قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة حجز موعد القومسيون الطبي في دولة قطر من الأمور المهمة والتي ينتفع بها الوافدين قبل إصدار تصريح الإقامة وقبل التعيين في الوظائف، الموعد المسبق لغرض الفحص الطبي في قطر من الخدمات المتوفرة على بوابة حكومة قطر الإلكترونية https://hukoomi.gov.qa وهي متاحة لصاحب العمل بما يمكنه من تعيين مواعيد لعماله وموظفيه في منشأته، وكذلك المواطنين والمقيمين والاستفادة من الفحوصات الطبية في إصدار الشهادات الصحية لأغراض مختلفة.

خدمة القومسيون الطبي

وكما ذكرنا فإن الذي يتقدم بتحديد موعد في القومسيون سوف يرتب له ميعاد لإجراء الفحص الطبي، وبالتالي، يتحقق له إصدار شهادة صحية للغرض الذي يبحث عنه مثل الفحص الطبي للاقامة في قطر، وبالإمكان للراغب بهذه الخدمة سواء مواطن او مقيم أي موظف في دولة قطر تقديم الطلب الإلكتروني الخاصة به في حجز موعد مسبق في القومسيون بإجراءات بسيطة عبر الأنترنت من خلال موقع حكومي hukoomi gov qa وتتلخص هذه الخطوات في التالي:

طريقة حجز مواعيد الفحص الطبي للاقامة في قطر

الإنتقال لخدمة نظام حجز موعد للفحص بالقومسيون الطبي إختيار نوع المستخدم (شخصي/ منشأة) إدخال الرقم الشخصي لمقدم الطلب-رقم المنشاة-وكلمة المرور ثم الضغط على أيقونة دخول تعبئة الحقول المتعلقة بالبيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة إتمام الدفع لرسوم الخدمة إلكترونيا ثم طباعة إيصال الدفع بعد انتهاء العملية. إذا لم يكن لديك حساب مسجل اضغط على مستخدم جديد، ثم اختر نوع الحساب، وأدخل المعلومات المطلوبة ثم الضغط على تأكيد وإتباع التعليمات وفي حال وجود أي استفسارات او مشاكل في خدمة القومسيون الطبي يرجى الاتصال على الهاتف 44073933 ويمكن الاستعلام نتيجة القومسيون الطبي عبر موقع وزارة الصحة القطرية من خلال الإجراء التالي والرابط المرفق.

خدمة الاستعلام عن نتيجة القومسيون الطبي

تتوفر خدمة استعلام الفحص الطبي في ادارة القومسيون مستشفيات القومسيون الطبي مسيمير | الهلال الاحمر – مسيمير | كروه – طريق الصناعية | مستشفى الأهلي | مستشفى العمادي | مستشفى عيادة الدوحة، تعمل وزارة الصحة في دولة قطر بإتاحة الاطلاع نتيجة القومسيون الطبي ضمن خدماتها الإلكترونية، من خلال نظام الإستعلام، حتى يتمكن الفرد التحقق من نتائج الفحص الطبي على أن ينتظر 72 ساعة حتى يتم تحديثها، ويتمثل اجراء الاستعلام عن القومسيون بإدخال نوع الهوية ورقم المعرف وتاريخ اختبار الفحص ثم الضغط على بحث من الرابط https://hukoomi.gov.qa/ar/service/check-medical-commission-examination-results

رابط حجز موعد القومسيون الطبي قطر

أطلقت وزارة الصحة تحديث رابط حجز موعد القومسيون الطبي المباشر، ويستخدم الرابط المذكور للحصول على موعد إجراء الفحص الطبي وعادة ما يطلب لغرض الاقامة في قطر حيث ان ذلك شرط لجميع الوافدين، ويمكن الوصول للرابط وبدء تقديم طلب إرسال الموعد من مستفيدي الخدمة بإتباع الخطوات الموضحة أعلاه.