الدفاع الجزائرية: مقتل 7 إرهابيين فى عملية عسكرية شمال شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، ومواصلة جهود الجيش لاجتثاث هذه الآفة، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إليها، تم القضاء على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار ببلدية بنى زيد بولاية سكيكدة، بشمال شرقى الجزائر".

وبحسب البيان، أسفرت هذه العملية العسكرية، التى لم تزل متواصلة، عن ضبط 6 بنادق من نوع "كلاشنيكوف"، بالإضافة إلى بندقية بمنظار وكميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال.

وأضافت أن "هذه العملية جاءت لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التى تحققها مختلف وحدات الجيش، وتؤكد على مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذلك عزم القوات المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين، والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل الأراضى الجزائرية".