فعالية المجلس يوم بدينا 1727 فعاليات يوم التأسيس السعودي الجداول ورابط حجز التذاكر

فعالية المجلس يوم بدينا من أبرز فعاليات يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية والتي ستدار ندواتها على مدار ثلاث أيام متواصلة بدءًا من يوم الثلاثاء 22 فبراير حتى يوم الخميس 24 فبراير 2022، احتفالًا في أمسيات ثقافية وندوات لمناقشات مثمرة بهدف توثيق الجوانب الثقافية المرتبطة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية يوم بدينا 1727 ومراحل تطور الثقافة بالمملكة وما استجد عليها عبر العصور، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية بحضور شخصيات فريدة من أبناء المملكة من الشعراء والأدباء السعوديين.

فعالية المجلس يوم بدينا 1443هـ

إضافة لما سبق فإن فعالية المجلس الثقافية التي ستقام أولى ندواتها وجلساتها وورش العمل بها يوم إجازة يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية 22 فبراير 2022م سيشهد أجواء تاريخية تعود للحديث عن يوم التأسيس يوم بدينا، ودور الثقافة والأدب على مر العصور في إرثاء الثقافة بين أبناء الوطن وسيتم حضور الندوات والجلسات وفقًا لجدول مواعيدها الذي تم تدشينه من قبل اللجنة المنظمة، فيجب على الحضور اتباع كافة تعليمات الحضور وعدم مخالفتها.

شروط حضور المجلس إقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام

كذلك يجب الالتزام بلائحة الذوق العام لحضور فعالية المجلس يوم بدينا نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب شراء تذكرة فعالية المجلس يوم بدينا عبر الموقع الرسمي لها للسماح لك بالدخول.

عبر الموقع الرسمي لها للسماح لك بالدخول. كذلك شرط الإلتزام أن تكون الحالة الصحية لحامل التذكرة محصن عبر تطبيق توكلنا .

عبر . كما يشترط موافقة حاملي التذاكر على التفتيش على بوابة مكان فعالية المجلس، ومصادرة المواد المحظورة والخطرة وكل مادة ترى الجهة المختصة والجهاز الأمني أنها خطيرة وتلحق الضرر بالمكان.

كذلك شرط حضور الأطفال تحت سن 12 عام مع أشخاص بالغين للسماح لهم بالدخول.

أيضًا الجهة المنظمة غير مسؤولة عن أي إصابة بدنية أو حالة مرض أو وفاة من حاملي التذكرة أو زائر لأسباب ناتجة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

من حق الجهة المنظمة للفعالية إخراج من يصدر عنه أي تصرفات غير لائقة ومخالفة لشروط الحضور.

أيضًا العمر المسموح به لدخول المجس 15 عام فيما فوق.

كذلك مسموح لحاملي اتذكرة بصفتهم حضور دخول الكاميرات الفوتوغرافية أو كاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى موقع الفعالية.

أيضًا موافقة حاملي التذاكر بصفتهم حضور على جميع التصوير الفوتوغرافي والمقاطع الصوتية المسجلة لهم من قبل اللجنة المختصة والتي سيتم بثها عبر شبكة الإنترنت.

ممنوع التدخين في فعالية المجلس منعًا باتًا.

منعًا باتًا. كذلك ممنوع اصطحاب الحيوانات بكل أنواعها منعًا باتًا.

يمنع الدخول بدون ارتداء الكمامة.

أيضًا الإلتزام بموعد الدخول من الساعة 4 م حتى الساعة 11م.

كذلك الالتزام بالتباعد الجسدي وفق تعليمات وزارة الصحة.

أيضًا ارتداء زي وطني لبسنا يوم بدينا يعبر عن الهوية السعودية مستوحى من دليل أزياء يوم التأسيس.

في النهاية شرط موافقة حامل التذكرة على الإلتزام بكافة ماورد في لائحة المحافظة على الذوق العام.

جدول الدخول العام مجلس يوم بدينا 1727م

الدخول العام اليوم الأول الثلاثاء 22-2-2022م سعر التذكرة 5 ريال موعد الدخول العام اليوم الثاني الأربعاء 23-2-2022م قيمة التذكرة 5 ريال الدخول العام اليوم الثالث الخميس 24-2-2022م سعر التذكرة 5 ريال

مواعيد جدول ندوات المجلس بالترتيب

نداوت اليوم الأول يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 من 4.30م : 5.30م سعر التذكرة 5 ريال سعودي الثلاثاء 22 فبراير 2022 من 7م : حتى 8م ثمن التذكرة 5 ريال سعودي يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 من 9.30 : 10.30 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي موعد نداوت اليوم الثاني يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 من 4.30م : 5.30م سعر التذكرة 5 ريال سعودي الأربعاء 23 فبراير 2022 من 7م : حتى 8م قيمة التذكرة 5 ريال سعودي يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 من 9.30 : 10.30 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي نداوت اليوم الثالث يوم الخميس 24 فبراير 2022 من 4.30م : 5.30م سعر التذكرة 5 ريال سعودي الخميس 24 فبراير 2022 من 7م : حتى 8م قيمة التذكرة 5 ريال سعودي يوم الخميس 24 فبراير 2022 من 9.30 : 10.30 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي

جدول مواعيد جلسات فعالية المجلس يوم التأسيس السعودي 2022

جلسات اليوم الأول

يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 من الساعة 7م : حتى الساعة 8 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي من الساعة 9.30م : حتى الساعة 10 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي موعد جلسات اليوم الثاني

يوم الأربعاء 23 فبراير 2022

من الساعة 7م : حتى الساعة 8 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي من الساعة 9.30م : حتى الساعة 10 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي جلسات اليوم الثالث

يوم الخميس 24 فبراير 2022 من الساعة 7م : حتى الساعة 8 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي من الساعة 9.30م : حتى الساعة 10 م سعر التذكرة 5 ريال سعودي

رابط حجز تذاكر المجلس يوم بدينا السعودية 22 فبراير 2022

ولراغبي حضور فعالية المجلس حجز التذاكر إلكترونيًا بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لفعالية مسيرة المجلس. كذلك القيام بالضغط على أيقونة شراء التذاكر. أيضًا اتباع كافة خطوات الحجز والدفع إلكترونيًا وطباعة التذكرة المسجل بها الاسم والبيانات الخاصة بحامل التذكرة. وفي حال واجهتك مشكلة في الحجز بإمكانك التواصل مع لدعم الفني للتذاكر وللاستفسارات عبر واتس آب هلا يلا HalaYalla، أو النقر على خانة الاتصال.

كما وجب العلم بأن: