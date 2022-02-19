نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي
عمر شويل - جدة من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تتزايد إلى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على نتيجة القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهي السهولة استخراجها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل خطوات نستعرضها وكشفها أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
يتزايد الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بالتزامن مع اعلانها بشكل مؤخرا بعدما أن اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من أعمال رفعها بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج التي تم الإعلان عن تحديد معدلات القبول الموازي فيها على مستوى كافة التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات سواء على مستوى كليات الطب التي جاءت أمام الطلاب سواء طب عام او طب اسنان او طب بشري او كلية الصيدلة او العلوم، حيث قد تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على الحصول على مقاعد القبول الموازي ليصل عدد المتقدمين الى 30 الف طالب وطالبة، ليتم الاشارة على ان أعداد المقبولين بالقبول الموازي قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج بأبسط شكل ممكن.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بامكان الطلاب والطالبات من إجراء استعلام إلكتروني عن نتيجة القبول الموازي من المنزل وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-
فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي.
البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج مباشرة فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني.
النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf
هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا على الفور بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها.
مصاريف الجامعات العراقية
كلية الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
القانون 600.000 دينار عراقي.
الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.
شروط القبول الموازي بالعراق
نتابع مع حضراتكم الان ضوابط القبول الموازي على مستوي كافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات بالقبول الموازي، حيث قد تم الكشف بشكل مؤخر على تلك الضوابط والشروط المطلوبة للقبول الموازي التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث جاء اعلان معدلات القبول الموازي بعدما تم الاعلان على نتائج القبول الموازي بالمعدلات التالية:-
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات القبول الموازي
١_ كلية طب بغداد : 99
٢_ طب الكندي : 98.8
٣_ طب المستنصرية : 98.50
٤_ طب النهرين : 98.67
٥_ طب البصرة : ٩٩.٥
٦_ طب الزهراء : 97.93
٧_ طب الموصل : 98.33
٨_ طب الكوفة : 98.33
٩_ طب تكريت : 98.17
١٠_ طب القادسية : 98.33
١١_ طب الانبار : 98.17
١٢_ طب العراقية : 98.33
١٤_ طب حمورابي : 98.33
١٥_ طب ديالى : 98.50
١٦_ طب كربلاء : 98.35
١٧_ طب ذي قار : 98.67
١٨_ طب كركوك : 98.50
١٩_ طب واسط : 98.64
٢٠_ طب ميسان : 98.17
٢١_ طب المثنى : 98.17
٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
٢٣_ طب نينوى : 98.00