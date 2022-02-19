جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نريد الحرب ونسعى للسلام"، متابعًا : "الأراضى الأوكرانية تتعرض للقصف من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا". وأضاف "زيلينسكى"، أن العالم يواجه حاليا تهديدات جديدة تستلزم حلولًا جديدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. زيلينسكى: روسيا تريد الحرب والاعتداء على سيادة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.