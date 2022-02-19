عاجل.. شركات طيران أوروبية تبدأ بتعليق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، أن عدد من شركات الطيران الأوروبية تبدأ بتعليق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، أن عدد من شركات الطيران الأوروبية تبدأ بتعليق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا. وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية أعلنت تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا اعتبارا من يوم 21 فبراير.

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