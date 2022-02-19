بث مباشر.. كلمة الرئيس الأوكرانى حول الأزمة مع روسيا بمؤتمر ميونيخ للأمن

جدة - نرمين السيد - يقدم دوت الخليج "بث مباشر"، لكلمة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى حول الأزمة مع روسيا بمؤتمر ميونيخ للأمن.



جدة - نرمين السيد - يقدم دوت الخليج "بث مباشر"، لكلمة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى حول الأزمة مع روسيا بمؤتمر ميونيخ للأمن. وتسود حالة من التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، وسط توقعات بنشوب الحرب وغزو موسكو لكييف.

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