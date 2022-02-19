عاجل.. انفجار قرب موكب وزير الداخلية الأوكرانى فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وأكدت روسيا فى وقت سابق سقوط إصابات جراء قذائف أطلقت من أوكرانيا على مقاطعة روستوف.

وكانت الحكومة الأوكرانية نفت رواية روسيا بقصف مناطق فى مقاطعة روستوف الروسية، داعية لتحقيق دولى فى مزاعم موسكو، فيما أكدت موسكو سقوط قذيفة أطلقت من أوكرانيا على منزل فى مقاطعة روستوف الروسية.

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