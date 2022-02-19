عاجل.. أوكرانيا تطلق 200 قذيفة على جمهورية دونيتسك الموالية لروسيا

جدة - نرمين السيد - قال إدوارد باسورين، نائب رئيس دائرة الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، إن القوات الأوكرانية أطلقت ما يقرب من 200 قذيفة ولغم اليوم باتجاه أراضى دونيتسك.





وأضاف "باسورين": "الوضع على خط التماس مستمر فى التصعيد، فمنذ بداية اليوم أطلق العدو النار 14 مرة على أراضى جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام مدفعية عيار 122 مم وقذائف هاون 120 و 82 مم، وأطلقت أكثر 190 قذيفة، باتجاه عشر مناطق سكنية فى الجمهورية". كما لفت "باسورين" إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بنقل المدافع والأسلحة والذخائر باتجاه مدينة جورلوفكا فى منطقة دونيتسك. وأضاف أن الاستخبارات والتحريات التى أجرتها سلطات الجمهورية رصدت حركة الدبابات والمدافع ذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر التابعة للقوات الأوكرانية واحتشادها. وقال: "وفقا لاستطلاعنا، فى منطقة مسؤولية اللواء 95 هجوم جوى، لوحظ تحرك رتل من 11 دبابة، وفى منطقة مسؤولية اللواء الآلى 53 فى ريبينسك، على بعد أقل من 14 كم من خط الجبهة، لوحظت حركة ستة مدافع ذاتية الدفع "2S1" وعشر مدافع هاوتزر 2A36 عيار 152 مم".

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