عاجل- ماذا قال الرئيس الأوكرانى عن الحرب العالمية الثالثة؟ (تصريح)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "نسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والناتو، ولا نفهم سبب عدم انضمامنا إلى الناتو حتى الآن".
وذكر الرئيس الأوكرانى أنهم يواصلوا ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات الروسية، وعلينا العمل على تجنب حرب عالمية ثالثة.
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