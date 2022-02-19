نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد طريقة تثبيتها وموعد نزول PES 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد ، هناك النسخ العديدة من PRO EVLOTION SOCER والتي هي الآن لعبة إي فوتبول بيس 2022. والذي تم تغيير أسمها رسميا منذ نسخة 2020 للموبايل والبلاي ستيشن والكمبيوتر. ويقوم محبي اللعبة الشعبية بانتظار النسخة الجديدة والحديثة من أواخر العام الماضي حتى الآن. حيث تقوم شركة KONAMI بتحديث وتنزيل نسخ جديدة كل عام في موعد مقارب للموعد الذي يسبقه. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية تحميل eFootball PES apk للاندرويد كما سنعرض أيضا الموعد الرسمي لتنزيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تحميل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد

احتفلت شركة كونامي منذ أيام قليلة لوصولهم إلي 500 مليون عملية تحميل حول العالم وقامت الشركة بإطلاق منافسة جديدة. في الإصدار الحالي 2021 بالدخول ولعب منافسة مع فريق بايرن ميونخ ويتم الحصول من خلالها على 2 أيكون مومنت مجاني. كما أن 500 عملية تنزيل للعبة شهيرة مثل كونامي فهو عدد كبير للغاية. مما يشجع كونامي لتنزيل الكثير والكثير من التحديثات. وتسعى شركة كونامي بتقديم أفضل جودة في الإصدار القادم بقوة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والذي سيتم نزوله على الهاتف بالطريقة التالية بعد تأكيد موعد نزولها رسميا.

أول خطوة يجب إخلاء مساحة 4.5 جيجا بايت في الهاتف.

بعد ذلك أفتح تطبيقك المخصص في الأندرويد والبحث عن لعبة إي فوتبول بيس 2022 .

. كما يتم ظهور عدد من النتائج ولكن لإصدار 2021 الحالي. وفي حالة نزول لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد سيتم ظهور بجوارها زر تحديث أو تثبيت في حالة عدم حصولك مسبقا على إصدار 2021.

سيتم ظهور بجوارها زر تحديث أو تثبيت في حالة عدم حصولك مسبقا على إصدار 2021. بعد الضغط على الزر ننتظر لبضع دقائق حتى نجاح عملية التنزيل بالجهاز.

ثم نفتح لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل ويتم ربطها مع بريدك الإلكتروني والاستمتاع بالمنافسة.

الموعد الرسمي لنزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل

أكتوبر الماضي هو كان الموعد النهائي ليتم إصدار إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد على المنصات المختلفة. ولكن شركة كونامي لا تنتهى من التطوير بعد. لذلك أصدرت شركة كونامي إعلانا هاما على الموقع الرسمي على شبكة الأنترنت كما قامت بإرسال رسائل إلكترونية لمستخدميها. تفيد فيها موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل. حيث أصدرت الشركة إعلانا بأن إصدار PES 2022 سيكون متاحا في الربيع المقبل أي مارس المقبل 2022. كما حذرت كونامي من تنزيل اللعبة من مواقع غير موثوقة لأن eFootball PES apk والايفون لا يتم تنزيلها نسخة الموبايل حتي الآن على هذه الأجهزة. ويتم تنزيل اللعبة فقط على المنصات الرسمية جوجل بلاي وآبل ستور وكذلك آب جاليري لهواتف هواوي.

عزيزي القارئ لا تبحث بعد اليوم عن لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد أو الايفون. لأننا قد عرضنا لك موعد نزول eFootball PES apk على الأنظمة المختلفة. نتمنى لكم لعب مباريات تنافسية ممتعة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.